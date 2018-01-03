Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı

03 Ocak 2018

ABD’de yargılanan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, beş ithamdan suçlu bulundu. Atilla'nın Kara para aklama ithamından ise suçsuz olduğuna karar verildi.

Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu.

Ceza duruşması 11 Nisan'da yapılacak

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım'da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.

Davada jüri müzakerelerine devam edilirken duruşma salonunun ilk sırasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Atilla'nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.

Savunma makamının "hatalı yargılama" talebi ikinci kez reddedilmişti

Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye ikinci kez "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu.

İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını kabul etmedi.

Piyasalardan ilk tepki

Hakan Atilla davasında verilen kararın piyasalara ilk etkisi dolarda görüldü. Akşam yurtiçi piyasaların kapanış saatlerinde 3.7640 civarında bulunan dolar/TL kuru, kararın açıklanmasının ardından uluslararası piyasalarda 3.79 seviyesine yaklaştı. 3.7864'e kadar yükselen dolar/TL, saat 22:37'de 3.7830'da bulunuyordu.