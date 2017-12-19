Hakan Atilla: Zarrab'a yol göstermedim

19 Aralık 2017

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yargılandığı davada "kesinlikle suçlu olmadığını" söyledi.

Duruşmanın 15. gününde ifade vermeye devam eden Atilla, iş adamı Reza Zarrab'a sahte gıda ticaretinde hiçbir şekilde yol göstermediğini ve telefon görüşmelerinde "gizli kodlar" kullanmadığını ifade etti.

Banka dışında Zarrab ile hiç görüşmediğini belirten Atilla, Zarrab ile ne yemek yediğini ne de çay ya da kahve içtiğini söyledi.

Atilla, Zarrab'dan hoşlanıp hoşlanmadığı sorusuna ise "Hoşlandığımı söyleyemem ama sonuçta bankanın bir müşterisiydi" yanıtını verdi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile hiçbir zaman görüşmediğini, kendisini bir kez bir toplantıda konuşma yaparken bir kez de THY'nin Ankara-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında gördüğünü anlatan Atilla, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Aslan'ın Zarrab ile olan para ilişkisinden haberim yoktu"

Aslan ile banka dışında herhangi bir sosyal yakınlığı olmadığını söyleyen Atilla, Aslan ile "dünya görüşlerinin biraz farklı olduğunu" ancak birbirlerine saygı duyduklarını anlattı.

Aslan tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra eşi ile bir kez "Türkiye'de öyle bir adet vardır" diyerek ziyarete gittiklerini belirten Atilla, Aslan'ın Zarrab ile olan para ilişkisinden haberi olup olmadığına ilişkin soruya ise "Yoktu, beni hayatta en çok şaşırtan olaylardan biriydi" şeklinde cevap verdi.

Süleyman Aslan'ın, evinde bulunan ayakkabı kutuları içindeki paraları soranlara "bir okul ve üniversitenin kurulmasıyla ilgili bağış amaçlı paralar olduğunu söylediğini" ifade eden Atilla, Aslan'ın hiçbir zaman kendisine para teklifinde bulunmadığını belirtti.

Atilla, Yargıç Berman'ın Süleyman Aslan'ın şimdi ne iş yaptığı sorusuna ise "danışmanlık işiyle uğraştığını duyduğu" yanıtını verdi.

Savcılık WikiLeaks sorusuna itiraz etti

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming'in WikiLeaks ile ilgili bir sorusuna savcılık makamının itiraz etmesi ise dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) Halk Bankası'nı Rıza Zarrab ile iş yapılması konusunda uyarmadığını aktaran Atilla, Hazine Bakanlığı'nın 2012'de altın ihracatındaki artıştan haberinin olduğunu ve Zarrab'ın ismini yaptırım listesine ekleme gibi bir kararlarının bulunmadığını söylediğini anlattı.

Duruşmayı izleyen Bharara yargıç ve savcı yardımcılarıyla görüştü

Duruşmanın sabahki oturumunu izleyenler arasında Türkiye'de hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara da vardı.

ABD başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara'nın duruşmanın ardından savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüşmesi ise dikkati çekti.

Öğleden sonra ifade vermeye devam eden Atilla, Zarrab'ın Çin bankalarıyla neler yaptığını duruşmalar sırasında öğrendiğini anlattı.

Zarrab'ın tutuklandığını da televizyondan öğrendiğini ifade eden Atilla, serbest bırakıldıktan sonra onunla hiç görüşmediğini, bir kez bankada gördüğünü ancak selam bile vermediğini söyledi.

Zarrab'ın ABD'de tutuklandığında Halk Bankası hisselerinde düşüş olduğunu belirten Atilla, kendisinin o sırada iş için Singapur'da bulunduğunu ifade etti. Zarrab tutuklandıktan sonra 2016'nın eylül ayında yatırımcılarla toplantı için ABD'ye geldiğini anlatan Atilla, iş amaçlı bir sonraki ABD ziyareti sırasında, Mart 2017'de ise tutuklandığını söyledi.

"Kesinlikle suçlu değilim"

İran yaptırımlarını delmek için Rıza Zarrab ve başkalarıyla komplo kurup kurmadığı sorusuna ise Atilla, "Hayatımın hiçbir döneminde kimseyle komplo kurmadım...Kesinlikle suçlu değilim" şeklinde yanıt verdi.

Savunma makamının ardından savcılık Atilla'nın çapraz sorgulamasına başladı. Atilla'nın savcılığın gösterdiği belgelerden birinde çeviri hatası yapıldığını söylemesi ve bunu düzeltmek istemesi dikkati çekti.





Zarrab'ın 3 'kara kutusu' tutuklandı

Kaynak: AA