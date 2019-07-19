Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyor

19 Temmuz 2019

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD'de yargılanarak 32 ay hapis cezası verilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre Atilla'nın ABD Adalet Bakanlığı tarafından göç idaresine teslim edilmesi ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ancak göç idaresindeki işlemin ne kadar süreceği belli değil.

Atilla 2017 yılı Mart ayında New York'ta gözaltına alınmış, ve ABD'nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan Ocak 2018'de tarihinde suçlu bulunmuştu. Atilla, ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre Pennsylvania eyaletinde tutuklu bulunuyordu. Resmi internet sitesindeki kayıtlara göre bu sabah itibarıyla serbest bırakılacağı belirtiyordu.

Savcılar davada Atilla'yı İran'ın yaptırımları ihlal ederek hayali altın ve gıda ticareti sürdürmesine yardım ederek Türk-İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamışlardı. Zarrab kendisine yöneltilen suçlamaları ve iddia makamı lehine tanıklık yapmayı kabul etmişti. Atilla ise hiçbir komploya katılmadığını savunmuştu.

Kaynak: Reuters