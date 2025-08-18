Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Keçiören’de meydana gelen ve Hakan Çakır adlı gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın derin üzüntüye yol açtığını belirtti.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Tunç, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç, “4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.” ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden Hakan Çakır’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tunç, şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, benzer olayların ve Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayın ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet vakalarının dikkatle ele alınması gerektiğine işaret eden Tunç, “18 yaş altı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.