Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.

Görüşme sona erdi

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamlarda bulundu:

Fidan ve Rubio görüşmesinde savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade açıkça ortaya kondu.

Fidan ve Rubio, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı. Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladı.