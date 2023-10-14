Hakan Fidan: Gazze'den 30 vatandaşımızı tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan burada yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalar hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'deki durumu işaret ederek “Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz” dedi.

Fidan, “İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin Gazze’ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini belirten Fidan: “(Gazze’den tahliyeler) İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık” şeklinde konuştu.