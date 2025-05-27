Hakan Fidan, Lavrov ile bir araya geldi: 'Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini ben de görüyorum'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

"Görüşmeler olumlu geçti"

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık.

* Türkiye barış için her türlü desteği vermeye hazır.

* Esir takasının yapılmasından memnuniyet duyuyoruz.

* Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz.

* Gazze’de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail’i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır.

* Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Görüşmelerin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi.

"Ev sahipliğine hazır olduğumuzu ifade ettik"

* (Rusya-Ukrayna arasında) Esir takasının ardından diğer konularla ilgili hazırlık sürüyor.

* (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

* Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin önemli bir köşe taşı liderlerimizin oluşturduğu güvene dayalı ilişkidir. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin çeşitli küresel sınamalardan geçmiş mücadeleci iki liderdir.

Lavrov: "Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız"

Lavrov'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:

* Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez.

* Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini ben de görüyorum. Avrupa'da endişe hali var. Bu savaşı devam ettirecekleri gücü olmadıklarının farkındalar.

* Barış sürecine Türkiye ve ABD destek veriyor. Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız.

"Bazıları savaş bitsin istemiyor"

* Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz.

* Trump 'bizim savaşımız değil' demişti. Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana. Putin’le ortak inisiyatiften yana. Ama bazıları savaşın bitmesini istemiyor.

* Savaş bitecek olursa onların da politik siyasi kariyerleri bu şekilde sona erecek. Egoist çıkarları ve bunu ulusal çıkarlarının üzerinde tutmaları uluslarının acı çekmesine neden oluyor.

* Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma izni, uzun zaman önce verildi, ancak gizli tutuldu.

* Suriye'deki yeni yönetimle temaslarımız devam ediyor.