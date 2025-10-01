Hakan Fidan, uluslararası konferans için Suudi Arabistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın bugün El-Ula kentinde düzenlenecek olan uluslararası konferansa katılacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arabistan’da düzenlenecek olan uluslararası konferansa katılacağı belirtildi.
Bakan Fidan, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ