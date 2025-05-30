Hakan Fidan'dan kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile 29 Mayıs günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı. Ayrıca Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Suriye konuları ele alındı.