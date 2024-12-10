Hakan Fidan'dan TBMM'de önemli açıklamalar: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ TBMM​'de yaptığı konuşmada Suriye​'deki son gelişmelere değindi. Fidan, "İsrail mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılmaz hale getirmek istiyor" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye'de yaklaşan süreci öngörerek ulusal uzlaşı çağrısında bulunmuştur. Maalesef rejim bu fırsatı değerlendirememiştir. Suriye halkına her şartta elini uzatan sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye olmuştur.

Türkiye tek başına Suriye halkının yanında durmaya devam etmiştir. Bundan sonraki süreçte de tüm desteğimizle yanında durmaya devam edeceğiz. Yeni Suriye'nin hayata geçmesini bekliyoruz. Komşular için istikrarsızlık üretmeyen Suriye'yi görmeyi istiyoruz. Artık ülkeyi birleştirme ve yeniden inşa etme zamanıdır. Suriyeliler artık kendi topraklarına dönebilecektir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine büyük önem vermektedir. Bu konuda bölgesel aktörlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

"Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz"

Geçen hafta Doha formunda gerçekleştirdiğimiz temasın yanı sıra pek çok ülkeyle yoğun diplomasi yürütmekteyiz. Suriye etraflıca değerlendirilmekte ve tedbirler alınmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayarak bu kez Suriye'deki gelişmelerden çıkar sağlama çabalarını maalesef görmekteyiz. İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit altına almaktadır. İsrail, şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit etmektedir. Netanyahu Golan tepelerinin İsrail toprağı olarak görmektedir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz.

DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Dost ve müttefiklerimize bu mücadele işbirliği beklediğimizi her fırsatta dile getirmekten geri duymayacağız. Gazze'de yaşananlar, bu saldırıların bölgede sebep olduğu tırmanma ve istikrarsızlık karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ukrayna'da diplomasisin arka plana itilmesi bölgeyi ateş çemberine itiyor. Türkiye savaşın ilk gününden bu yana İsrail'in yaptıklarını dünya çapında gözler önüne sererek mezalime son vermeyi hedeflemiştir.

İsrail en az 16 bini çocuk olmak üzere 44 bin Filistinli'yi katletmiştir. Filistinliler açlık ve bulaşıcı hastalıklara mahkum edilmiştir. İnsani yardımların girişine izin verilmemiştir. Gazze'ye bu güne kadar 88 bin ton yardım gönderdik. Filistin'e verdiğimiz desteği kötü niyetle karalamak isteyen çevrelerin aksine 2 Mayıs'ta İsrail'le ticareti tamamen durdurduk. İsrail'in uluslararası hukuk önünde sorumlu tutulması için uluslararası mekanizmaların işletilmesini istedik. Uluslararası platformlarda çok sayıda girişimlere devam ediyoruz. İsrail'e silah satışının durdurulması için öncülük ettik. İsrail bölgedeki saldırganlığını bazı ülkelerin diplomatik, ekonomik ve askeri yardımıyla sürdürmektedir. İsrail'i uluslararası toplum içinde tecrit etmek için de çaba gösteriyoruz.

Her hâl ve kârda Ortadoğu'da kalıcı barış iki devletli çözümden geçmektedir. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgesindeki yagını söndürmeye yeterli değildir. Filistin'de akan kan durmadıkça bölgede huzur ve barış olmayacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak'la son dönemde yakın işbirliğimizi sürdürürken ülkenin bölgesel şiddet sarmalının dışında tutulması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.