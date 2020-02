‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti

19 Şubat 2020

Selenay YAĞCI

Netflix, Türkiye’de üretilen yerli dizi ve filmleri 190 ülkeye taşıyor. Platform, kendi orijinal içeriklerinin yanında Türkiye’deki farklı kanal ve yapımcıların ürettiği yapımları lisanslayarak 158 milyon üyesiyle buluşturuyor. Netflix Türkiye’nin 2018 sonunda yayınladığı ilk orijinal dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın ilk sezonu dünya genelinde daha ilk ayında 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Türkiye’nin ardından diziye en çok ilgi gösteren ülkeler Brezilya ve Meksika oldu. Afrika ülkeleri, Kanada ve Avustralya bu iki ülkeyi takip etti. Avrupa’da en çok izleyiciye ulaştığımız ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya. Bunun sınırları aşan, büyük bir başarı olduğunu ifade eden Netflix Sözcüsü ve Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, “Neredeyse her gün, bu yapımları izleyerek Türk kültürüne ilgi duymaya başlayan, hatta Türkiye’yi ziyaret etmeye karar veren üyelerimizden mesajlar geliyor” dedi.

Netflix Türkiye’de içerik yatırımlarına devam edecek

Türkiye’deki Netflix içerik sayısının yüzde 500’ün üzerinde artış gösterdiğini kaydeden Savaş, “Türkiye’deki orijinal içeriklerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İçerik yatırımındaki bu artış, hem doğrudan ve dolaylı olarak daha fazla istihdam sağlamamıza hem de kreatif sektör için yeni fırsatlar yaratmamıza aracı olacak. Diğer yandan bununla eş zamanlı olarak içerik lisanslamak için yaptığımız yatırımı da artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Türk izleyicilerin beklenti ve alışkanlıklarını anlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Savaş, “Bu çabanın sonuçlarını hızlı bir şekilde aldık. Bunun en net göstergesi, mevcut üyelerimizin coğrafi dağılımı. An itibariyle İstanbul’u Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler takip ediyor ama üyelerimiz Türkiye’nin tamamına dağılmış durumda“ dedi. Kişiselleştirme ile beğeniye göre profiller oluştuğu ifade eden Savaş, “Ankara’daki bir üyemizin profili İstanbul’dakinden çok Los Angeles’taki bir üyemize veya Adana’daki bir üyemizin profili ise Tekirdağ’dan çok Tokyo’daki bir üyemize yakın olabiliyor” dedi.

Türkler reality içerikler izliyor

Türkiye’deki üyelerin reality alanına ilgi gösterdiğini ve bu alanda farklı tür ve formatlara da son derece açık olduğunu söyleyen Savaş, “2019’da Türkiye’de en çok beğenilen 3 reality içeriğimiz de birbirinden tümüyle farklı. İlk sırada üyelerimizin ünlü maceracı Bear Grylls’in doğadaki yolculuğunu yönetebildiği interaktif yapım You vs. Wild yer aldı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak yarışçılarının özel yapım arabalarla yarıştığı “Hyperdrive” ile dünyaca ünlü düzenleme uzmanı Marie Kondo’nun müşterilerinin evlerinde yaptığı ilham verici çalışmaları anlatan “Tidying up with Marie Kondo” ise ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyordu” diye konuştu.

Türkiye’de 3 yeni içerik yolda

Netflix uygulamasını geliştirmenin yanı sıra içerik anlamında da inovasyona önem verdiklerini ifade eden Savaş, "Geçen yıl yetişkinlere yönelik ilk iki interaktif içeriğimizi yayınladık. İzleyicilerin yaptıkları seçimlerle hikaye akışını kontrol edebildiği bu yapımlardan ilki olan Black Mirror: Bandersnatch, yayınlandığı günden sonra hızla gündelik sohbetlerin ve popüler kültürün bir parçası haline geldi. Sosyal medyada futbol kulüplerinden markalara pek çok kurumsal kullanıcı, Bandersnatch temalı içerikler üreterek, takipçileriyle paylaştı. Benzer şekilde bireysel sosyal medya kullanıcıları gündelik hayatımızdaki olaylarla Bandersnatch arasında bir ilişki kuran eğlenceli içerikler üretti. Alanında ilk olan inovatif bir formatın bu kadar hızlı bir şekilde kültürel etki yaratması bizim için mutluluk verici" diye konuştu. Savaş, ikinci orijinal dizisiAtiye ve ilk belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman’ın ardından bu yıl üç yeni orijinal dizi daha yayınlayacaklarını söyledi.

Organize İşler: Sazan Sarmalı en çok izlenen filmlerden oldu

Vizyondayken Netflix’te yayınlanan Organize İşler: Sazan Sarmalı, 2019 yılında oldukça başarılı bir performans göstererek Netflix üyelerinin en çok izlediği filmler arasında yer aldı. Türkiye’de 2019’un en çok sevilen film ve dizilerine baktığımızda tek bir türün öne çıkmadığını, pek çok farklı türde yapımın üyelerimizin beğenisini kazandığını görüyoruz. Diziler arasında Atiye ve Hakan: Muhafız gibi yerli orijinallere ek olarak La Casa de Papel, Stranger Things, Black Mirror ve Umbrella Academy gibi yapımlar geçen yıl çok izlendi. Yine filmlere baktığımızda ilk 10 içinde The Irishman gibi epik bir yapım da var, Triple Frontier gibi bir macera filmi de. Benzer şekilde I Am Mother gibi bir bilim kurgu yapımını da görüyoruz, Müslüm ve Arif V 216 gibi yerli filmleri de.