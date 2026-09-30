Hakem dosyasında yeni gelişme: Savcılıktan VAR açıklaması

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı “Hakem dosyası” soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama geldi.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını bildirdi.

Açıklamada, “MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

TFF inceleme yapıldığını açıklamıştı

TFF daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan VAR odasında inceleme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Federasyon, incelemenin TFF’nin ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İncelemenin ardından bazı dijital materyallerin silindiği yönünde iddialar gündeme gelmiş, TFF ise bu iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının son açıklamasıyla birlikte, devam eden “Hakem dosyası” soruşturması kapsamında VAR odasında ve VAR kayıtlarında savcılık tarafından herhangi bir inceleme yaptırılmadığı belirtildi.