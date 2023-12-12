Hakem Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi

Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk atmıştı. Yere düşen hakemi sahadaki bazı kişiler de tekmelemişti. Savcılığın soruşturmasında Koca dahil üç kişi tutuklanmıştı.

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."