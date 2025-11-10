Hakemlerin bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusuna başlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuş bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Hakemlerin bahis oynadığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmış, Fatih Saraç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.