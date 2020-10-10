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Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığı açıkladı.

Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
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Gül, Twitter hesabından akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığını duyurduğu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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