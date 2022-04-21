Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türk Yargı Etiği Bildirgesi kapsamında Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının sosyal medya kullanımında dikkat edeceği etik rehberi hazırladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan rehber, sosyal medya ve ağlarda sanal kimlik inşasında dikkat edilecek hususlar, sanal arkadaşlık, etkileşim ve ilişkiler, etik davranış modeli ve paylaşım ölçütleri, siber tehlikeler karşısında gizlilik ayarları ve güvenliğin önemi ve sosyal medya kullanımında eğitim ve farkındalığın önemi olmak üzere beş ana unsurdan oluşuyor.

Etik Rehber’de yer alan bazı ilkeler şöyle:

-Dahil olacakları sosyal medya platformlarını titiz bir şekilde seçerek mesleki saygınlıklarını korurlar.

-Sosyal medyada müsear(takma isim) isim kullanımları etik yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

-Profil fotoğraflarını, yargıya olan güveni tartışmaya açmayacak şekilde seçmeye özen gösterirler.

-Sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderirken veya kabul ederken, takip etme talebinde bulunurken veya takip isteğine onay verirken, seçici, ihtiyatlı davranırlar.

-Baktıkları uyuşmazlıklara ilişkili olabilecek taraflar, vekiller, bilirkişiler, tanıklar arabulucular ve uzlaştırmacılar gibi şahıslarla arkadaşlık ilişkisi kuramaz, etkileşime giremezler.

-Siyasi şahsiyetlerle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını tartışmaya açabilecek, yargıya olan güveni zedeleyebilecek ilişki kurmazlar.

-Nefret ve şiddet söylemine, ayrımcı, toplumu kutuplaştırıcı ve ırkçı söylemlere içeriğinde yer veren gruplara katılamazlar.

-Gerekli gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapmış olsalar dahi, sosyal medya ve ağlardaki fotoğraf, video ve benzeri paylaşımların bu platformlar dışına yayılabileceğini öngörerek hareket ederler.

-Paylaşımlarında soğukkanlı ve sağduyulu davranırlar.

-Görülmekte olan dava, derdest soruşturma veya verilen kararlar hakkında yorum yapmazlar.

-Özel hayata saygı ilkesi gereği, üçüncü kişilere ait görselleri veya bilgileri rızaları olmaksızın paylaşamazlar.

-Sosyal medya ve ağ paylaşımlarını kamu hizmeti için verilen cihazlarla ve çalışma saati içinde yapmazlar.