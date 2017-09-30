Hakim ve savcıların ataması yapıldı
Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6 adli yargı hakim adayı ile 12 savcı adayı, 24 Temmuz tarihinde yapılan ad çekme sonucu kapsamında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince HSK tarafından atandı.
Kaynak: AA