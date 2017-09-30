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Hakim ve savcıların ataması yapıldı

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakim ve savcıların ataması yapıldı
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, 6 adli yargı hakim adayı ile 12 savcı adayı, 24 Temmuz tarihinde yapılan ad çekme sonucu kapsamında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince HSK tarafından atandı.

Kaynak: AA

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