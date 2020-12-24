Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
HSK Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.