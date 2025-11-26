Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari ve Ağrı’da kilolarca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı’da Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda skunk ve metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Hakkâri’de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin, Ağrı’da ise 773 litre sıvı metamfetamin yakalandı. Operasyonlarda 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerlikaya, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların, istihbari çalışmalar sonucunda ve Atak Timlerinin desteğiyle yapıldığını kaydetti.

"Zehir tacirleriyle mücadele devam edecek"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.