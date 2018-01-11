Hakkari'de 176 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Hakkari’de yedikleri yemek nedeniyle rahatsızlanan 176 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yedikleri yemek nedeniyle rahatsızlanan 176 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Tekeli İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 176 öğrenci, yedikleri tavuk dönerin ardından karın ağrısı ve bulantı şikayetleri başladı. Okul idaresinin haber vermesi üzerine öğrenciler, ambulans ve servislerle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, 176 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Öğrencilerden alınan kan tahlilleri temiz çıktı. Birçok öğrenci, tedavisinin ardından evine gönderildi” dedi.
Kaynak: İHA