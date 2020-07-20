Hakkari'de 2 asker şehit oldu

20 Temmuz 2020

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA