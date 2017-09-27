ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadalere yer verildi:

"Operasyonlar neticesinde İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte Sarebatin Tepe bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı toplam 12 olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.