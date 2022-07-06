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Hakkari'de askeri araç uçuruma yuvarlandı: Bir asker şehit

Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Olay, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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