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Hakkari'de bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de bir asker şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur.

Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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