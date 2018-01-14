Hakkari'de saldırı: 1 asker yaralı
Hakkari Çukurca'da bir asker PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Hakkari Çukurca'da Irak sınırında bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce cinsi henüz belirlenemeyen roket saldırısı düzenlendi.
Olayda bir asker kendisine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.
Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.