Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama geldi

Bugün ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında ünlü oyuncu Hande Erçel de yer aldı. Yurt dışında olduğu için için hakkında yakalama kararı çıkarılan Erçel "Ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

İşte Hande Erçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklama:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.

Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum"