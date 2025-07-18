HAKMAR operasyonu devam ediyor: 23 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D de bulunuyor.

Operasyon kapsamında gıda zincirleri Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum atanmıştı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alınmış. Hakmar ve Tatbak'a da kayyum atanmıştı.

Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı kaydedilmişti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gıda zincirlerine kayyum atanmasının ardından bir açıklama yapmış ve internet siparişleri başta olmak üzere hizmetlerin devam ettiğini duyurmuştu.