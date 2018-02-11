Halaçoğlu: İYİ Parti seçim için onay aldı

11 Şubat 2018

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Kayseri’de, uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Partisinin kongre sürecinin devam ettiğini belirten Halaçoğlu, şu an için 60 ilde teşkilatlandıklarını ve ilçelerle birlikte ve bunu Yargıtay'a bildirdiklerini söyledi.

Halaçoğlu, “Yargıtay da onadı ve sitesinde ‘Seçime girebilir’ ifadesini koydu; fakat YSK, başka hiçbir partiye uygulamadığı şeyi bize uygulamaya kalkıştı. ‘İl, ilçe kongrelerinizi yapmadınız’ dedi. Halbuki bundan önce bizim gibi kurulmuş 7 parti, kurucularıyla büyük kongrelerini yapmışlardı ve seçime girmişlerdi. Bize böyle bir şey çıkarınca yarın bunu bahane ederek, seçime sokmama gibi bir durumla karşılaşırız; düşüncesiyle bütün problemleri ortadan kaldıralım, dedik ve şubat ayında Türkiye’deki bütün ilçelerimizin kongrelerini tamamlama kararı aldık. Mart ayında da il kongrelerimizi tamamlayacağız. Nisan’ın ortalarında da büyük kongremizi olağanüstü olmak üzere tekrar yapacağız. Böylece o pürüzler de ortadan kalkacak” diye konuştu.



Partisine yönelik 'FETÖ' suçlamalarına da tepki gösteren İYİ Parti'li Halaçoğlu, şunları söyledi:



“Buna sadece gülüyorum. Bizim partinin kuruluşuna baktığımızda daha önceden kurulması planlanmış bir parti değil. Bizim mücadelemiz MHP içerisinde yönetim değişikliğine yönelik bir mücadeleydi ve yeni bir parti kurmak değil, parti yönetiminde bir değişikliğe gitmekti. Mümkün olmadı. İktidar da dahil olmak üzere hepsi el birliğiyle delege imzaları toplandığı halde kongreye gitmediler. Dolayısıyla bu, bizim irademiz dışında meydana gelen bir olaydır. Bizim yapmamız mümkün olmayan bir hadisedir. MHP’de yönetim değişikliğine gitseydik bir rüzgar alacak mıydık? Alacaktık; ama bu bugünkü gibi bir rüzgar olmayabilirdi."

Kaynak: DHA