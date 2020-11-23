Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.