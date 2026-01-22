Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 25 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreni bilgilerini oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından paylaştı.
Haldun Dormen için 25 Ocak saat 10.30'da kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
Törenin ardından öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak. Sanatçının cenazesi daha sonra Edirnekağı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.