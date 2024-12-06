Halep, Hama.... HTŞ Lideri Colani hedeflerini açıkladı: Suriye'de bir sonraki hamleleri ne olacak?

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, Suriye’nin kuzeyinde açıklanmayan bir bölgede gerçekleşen görüşmede Colani, Suriye'deki Beşar Esad yönetimi karşıtı hedeflerini ve bölgedeki siviller için oluşturdukları düzeni anlattı. Colani ayrıca, CNN International’a verdiği bu röportajda ilk kez gerçek adı "Ahmed al-Sharaa"yı kullandı

Colani, röportajda “Amacımız, halk tarafından seçilen bir konseye ve kurumsal yapılara dayalı bir yönetim kurmaktır. Suriye halkı, tek bir liderin keyfi kararlarıyla yönetilmekten kurtulmalıdır” dedi.

“Rejim düştüğünde yabancı güçlere gerek kalmayacak”

Colani, Beşar Esad yönetiminin "öldüğünü" iddia ederek, İran ve Rusya’nın desteğinin bile bu gerçeği değiştiremediğini savundu. Yabancı güçlerin Suriye’den ayrılması gerektiğini belirten Colani, “Rejim düştüğünde yabancı güçlerin burada kalmasına gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

HTŞ’nin terör örgütü olarak tanımlanmasını “siyasi ve yanlış” bulan Colani, sivillere yönelik suçlamaları reddederek örgütün yalnızca rejime karşı mücadele ettiğini öne sürdü.

Halep ve Hama’da HTŞ ilerleyişi

HTŞ liderliğindeki gruplar, 27 Kasım’da başlattıkları harekâtla Halep’i kontrol altına aldıklarını ve ardından Hama’ya ilerlediklerini duyurdu. Hama’nın ardından hedefin Humus olduğu belirtilirken, bölgedeki çatışmaların şiddeti artıyor.

Türkiye ve Rusya, bölgede gerilimin tırmanmasının endişe verici olduğunu vurgularken, Şam yönetimi kontrol noktalarını yeniden ele geçirmek için güçlerini seferber etti.

“HTŞ amaç değil, araçtır”

HTŞ lideri Colani, örgütün bir araç olduğunu ve rejime karşı mücadele tamamlandığında dağılabileceğini söyledi. “Bu örgüt, Suriye’nin geleceğini inşa etmenin bir parçasıdır. Ancak nihai hedef, halkın özgürce seçebileceği bir sistemdir” diye konuştu.

Türkiye ve bölgesel aktörlerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtirken, bölgede artan gerilim normalleşme çabalarını zorlaştırıyor. Rusya ve İran, HTŞ’nin saldırılarını “Suriye’nin egemenliğine tehdit” olarak nitelendiriyor.

ABD, Britanya, Fransa ve Almanya ise ortak bir açıklama yaparak Suriye’de artan çatışmaların insani krizi derinleştirebileceğine dikkat çekti ve taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulundu.