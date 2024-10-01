Haliç Kongre Merkezi 10 Ekim'de 'Türkiye Innovation Week 24'ü ağırlıyor

Haliç Kongre Merkezi'nde 10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 'Türkiye Innovation Week 24'ün tanıtımı, Divan Kuruçeşme'de düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, inovasyonun, katma değerli üretim ve ihracata katkısını bildiklerini söyledi.

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 37. sırada

Gültepe, "Türkiye Innovation Week etkinliklerinin başladığı 2012'de Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi'nde 74. sırada yer alıyordu. Geçen hafta açıklanan endekse göre Türkiye geçen yıla göre 2 basamak, 2012'ye göre ise 37 basamak yükselerek 37. sıraya geldi" diyerek, şunları kaydetti:

"İnovasyonun katma değerli üretim ve ihracata katkısını biliyoruz. İşte biz bu bilinçle ülkemizde inovasyon ekosistemini geliştirmek istiyoruz. Şayet dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olacaksak, bunda inovasyon önemli paya sahip olacak. İnovasyon ile Türkiye'nin ihracatını bir üst lige taşıyacağız. Küresel yarışta hedeflerimizi tutturmak için yüksek teknolojiye yatırımın, dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra inovasyonun gücünü de etkili şekilde kullanmalıyız. Ayrıca bireylerin ve organizasyonların yenilikçi düşünme konusunda motivasyonlarını artırmak istiyoruz."

İşbirliklerini artırmaya yönelik adımlar...

İnovasyonda uluslararası işbirliğini artırmak için her yıl paydaş ülkeler belirlediklerini belirten Gültepe, "Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Çin bu yılın paydaş ülkeleri olacak. Ayrıca 8 farklı dalda ödül vereceğiz. Rekor sayıda başvurunun gerçekleştiği İnovaLİG yarışmamızın ödüllerini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle takdim edeceğiz" dedi.

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, bu yılki temayı vurgulayarak szölerine şöyle devam etti: "Yalnızca yeni teknolojileri değil, aynı zamanda insanı, kültürü ve iş modellerini yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden ele alıyoruz. İnovasyonun gerçek gücü, insan özgürce düşündüğünde, farklı kültürel yaklaşımları kabul ettiğinde ve cesur iş modelleri benimsendiğinde ortaya çıkıyor. Bu yıl, kutunun dışına adım atarak yeni hikayeler yazmak, sınırları zorlamak ve inovasyonun dönüştürücü gücünü hep birlikte deneyimlemek için çok katmanlı ve kapsamlı bir program hazırladık."