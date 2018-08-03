Haliç Köprüsü metrobüs yolunda çalışma

03 Ağustos 2018

Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti yarın saat 23.59 ve 6 Ağustos Pazartesi günü saat 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak, çalışmalar süresince Metrobüs, Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. Metrobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama olmayacak.

Kaynak: AA