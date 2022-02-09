  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Halil Falyalı, cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Halil Falyalı, cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüHalil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüGündem

 

Falyalı cinayetinde bir tutuklamaFalyalı cinayetinde bir tutuklamaDünya

 