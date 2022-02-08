Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, silahlı saldırıya uğradı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Falyalı'nın kurtatılamadığı öğrenildi. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi. Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

“Bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir.” açıklamasını yaptı.

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

Falyalı'nın adı son dönemde Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.