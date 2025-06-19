Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği öne sürüldüğü soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava mayıs ayında karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Halit Ergenç’i "yalan tanıklık" suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilemesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu’nu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilemesini göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Her iki oyuncu için de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmişti.

Söz konusu davada İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli karar açıklandı.

Sözleriyle dosya arasındaki delillerin çeliştiği belirtildi

Mahkeme gerekçeli kararında, Barım soruşturmasında ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun sarf ettikleri sözler ile dosya arasındaki delillerin çeliştiğini, Ergenç ve Kocaoğlu’nun "tanık" sıfatıyla verdikleri ifadelerinde Gezi Parkı ana davası sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını ve yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söylediklerini ancak HTS kayıtlarında tarafların iletişim tespitlerinin bulunduğu aktarıldı.

Kararda, ‘"Görgü tanığı olan sanıkların anlatımlarının Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dinlenen tanık anlatımlarıyla karşılaştırılmasının suçun oluşması açısından herhangi bir öneminin bulunmadığı, suçun oluşması için tanık anlatımlarının hükme dayanak yapılmasının zorunlu olmadığı, sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’" denildi.