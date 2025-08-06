Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Halit Yukay bulundu mu?

Mazu Yachts şirketinin sahibi Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek isterken kaza geçirdi. Yukay'ın teknesi iki ayrılmış halde bulundu fakat ünlü iş insanına ulaşılamadı. Şimdi yoğun şekilde "Halit Yukay bulundu mu" sorusuna cevap aranıyor.

Halit Yukay bulundu mu?

Halit Yukat henüz bulunmuş değil. Arama-kurtarma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam ediyor.

Halit Yukay kimdir?

Halit Yukay, 1982 doğumlu bir girişimci ve yat tutkunudur. Mazu Yachts adlı şirketin kurucusu ve sahibidir. Çocukluk hayali olan yat üreticiliğini, 2011 yılında kurduğu bu özel şirketle gerçeğe dönüştürmüştür. Mazu Yachts, kişiye özel ve ısmarlama yatlar üreterek sektörde tasarım ve teknik detaylara verdiği önemle tanınan bir markadır.