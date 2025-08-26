Halit Yukay'a ulaşılabilmek için TCG Işın gemisi görevlendirildi

Edinilen bilgilere göre, dalış ekipleri hazır bekletilirken, denizdeki sert rüzgar ve dalga nedeniyle planlanan çalışmaya başlanamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yaklaşık 68 metre derinlikte bulunan cansız bedenin çıkarılması için sabah saatlerinde hazırlık yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bağlısı TCG Işın gemisinin görevlendirildiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine başladığını duyurdu.



