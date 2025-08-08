Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor: Yük gemisi kaptanı serbest bırakıldı

Balıkesir Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait teknenin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yat üreticisi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere özel teknesiyle denize açılmıştı.

"Taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesi

Yukay'ın kontrolündeki tekne parçalanmış halde bulunmuş, bölgeden geçen bir ticari yük gemisinin ihbarı üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ise Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) Yalova'da gözaltına alınmıştı.

Sevk edildiği adliyede "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliği'nden açıklama

Öte yandan, Balıkesir Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında muhtemel çatma ihtimaline yönelik araştırmalar yapıldığı vurgulandı. Buna göre, "Türk Bayraklı AREL 7" isimli ticari kuru yük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve delillerin tespit edilmesi üzerine gemi kaptanı C.T'nin Yalova'da gözaltına alındığı kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması maksadıyla adli yönden soruşturma işlemleri sürdürülmektedir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında halihazırda kazazedeye ilişkin herhangi bir emareye rastlanmamış olup Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve yüzer unsurlar tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir."

Motor seri numarası, Yukay'ın teknesiyle eşleşti

Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli tekneyle denize açılmıştı. Yakınları, aynı gün yakınları kendisinden haber alamayarak, Sahil Güvenlik ekiplerine durumu ihbar etti.

5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında ise Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bulunan ticari bir gemiden yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

Öte yandan, ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının yatın parçalanmasına neden olabileceği öne sürüldü.

Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları ise 3. gününde sürüyor. Ekipler, helikopterle ve denizden Sahil Güvenlik botlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Arama çalışmaları, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. Fakat yapılan çalışmalarda Yukay'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama kurtarma çalışmaları, bugün itibarıyla tekrar başladı.