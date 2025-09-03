Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak denizden çıkarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan, iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Ancak, naaşın bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmaları büyük bir güçlükle yürütülüyordu. Halit Yukay'ın cansız bedeni bugün tek parça olarak denizden çıkarıldı.

TCG Alemdar çalışmalara katıldı

Bu zorlu operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, yeni bir gelişme olarak TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı.

Cansız beden denizden çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar sonuç verdi. TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılan beden, saat 19.25 sıralarında tek parça halinde sudan alındı. Cansız bedenin Bandırma'ya götürüleceği öğrenildi.