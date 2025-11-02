Halit Yukay'ın öldüğü kazada gemi kaptanına 9 yıla kadar hapis istemi

Yalova yat limanından denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde Balıkesir'in Erdek açıklarında bulunmuş, arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu, Yukay’ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılmıştı.

Yukay, 9 Eylül 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilmişti.

Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit ederken, hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61) tutuklanmıştı.

Gemi kaptanına 9 yıla kadar hapis istemi

Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.