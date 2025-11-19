Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporunda ilginç detay: Neredeyse hiç rastlanmamış!

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedeni 6 Eylül’de sudan çıkarılan yat üreticisi Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen “Arel 7” adlı kuru yük gemisinin tutuksuz yargılanan kaptanı C.T. (61) hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 2 ila 6 yıl arasında hapis talep edildi.

Ayrıca gemideki kaptan haricindeki 8 mürettebat ile şirket temsilcisi için de “yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali” gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istenerek dosyanın ayrıldığı aktarıldı.

Çarpışmaya dair ayrıntılar paylaşıldı

İddianamede yer verilen olay yeri tespitlerinde, Arel 7 isimli geminin Marmara Adası’nın güney hattında seyrine devam ettiği, personelin saat 17.10 civarında yaklaşık 7 knot hızla batık bir tekne fark ettiği belirtildi. Deniz trafiği iz kayıtlarından geminin yaklaşık 1 mil ilerledikten sonra geri dönüş manevrası yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan raporda, gemi personelinin çektiği görüntülerde tekne parçalarının birbirinden çok uzaklaşmadığının tespit edildiği, can yeleği ve parçalar görülmesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunulmadığı ifade edildi. Ayrıca kaptanın şirket sorumlusu A.G’ye durumu bildirdiği, ancak şirket tarafından normal rotaya devam etmelerinin istendiği de dile getirildi. İhbarın yapılmaması nedeniyle arama çalışmalarının ciddi şekilde geciktiği vurgulandı.

Kaptan: Enkaz gördüm, canlı bir iz yoktu

Kaptan C.T’nin ifadesine göre, olay anında geminin iki tarafında da baş kısma yakın noktada önce ne olduğunu anlayamadığı parçalar gördü. Yakınlaştıkça bunların bir deniz aracına ait olduğunu fark ederek daire çizerek kontrol ettiğini, can yeleği ve parçalar gördüğünü fakat canlı belirtisi olmadığı için rotaya devam ettiğini söyledi. Herhangi bir çarpma yaşanmadığını savunduğu da iddianamede yer aldı.

Dosyada yer verilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un beyanında ise Yukay ile saat 17.09’da telefonla konuştuğu, karşı tarafın kendisine konumdan söz ettiği aktarıldı. Tatlıtuğ’un şu ifadeleri iddianameye yansıdı:

"O da bana 'Marmara adasına yaklaştım, akşama da Bozcaada'da olacağım hava kararmadan önce. Her şey kontrol altında merak etme' dedi. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duydum…”

Bilirkişi: Kazanın oluşumunda asli kusurlu olan Yukay

Bilirkişi raporunda kazanın denizcilik camiasında “neredeyse hiç rastlanmayan” türde bir çarpışma olduğu vurgulandı. Teknik bulgulara göre Graywolf isimli teknenin batmasına yol açan hasarın Arel-7 ile yaşanan çarpışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, açıklık ve görüşün iyi olduğu bir bölgede, ticari bir geminin rotasında seyreden sürat teknesinin baş taraftan ve yüksek hızda çarpması şeklinde olayların oldukça nadir görüldüğüne işaret edildi.

Yapay radar reflektörü bulunmaması, teknenin gri renginin düşük görünürlüğe yol açması, Yukay’ın yüksek hızda seyretmesi ve olay anında alt bölümde telefonla konuşuyor olmasının kazaya etki eden hususlar olduğu belirtildi. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, tekne kaptanı Halit Yukay’ın kazanın meydana gelişinde “asli kusurlu” olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Gemi kaptanının ise gerekli gözcülük faaliyetlerini yerine getirmemesi nedeniyle “tali kusurlu” olduğu ifade edildi.

Tutuksuz yargılanan C.T. ile diğer 9 sanığın duruşmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.