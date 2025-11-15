Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanan iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Yukay’ın “Graywolf” adlı teknesine çarptığı iddia edilen Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlarından 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası istendi.

Ayrıca gemide bulunan 9 kişi için de yardım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 1 ila 3 yıl arası hapis cezası talep edildi.

Yarı batık halde bulunmuştu

Yukay, 4 Ağustos’ta özel teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıkmış, kendisinden haber alınamaması üzerine aramalar başlatılmıştı. Tekne, Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında kaptan C.T. gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra itiraz üzerine tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra salıverilmişti.

Arama çalışmaları sırasında taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yürütülen incelemelerde 23 Ağustos’ta 68 metre derinlikte bir ceset tespit edilmiş; 3 Eylül’de çıkarılan cenazenin yapılan DNA testleriyle Halit Yukay’a ait olduğu kesinleşmişti.

Kaptan C.T. ve mürettebatın yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak.