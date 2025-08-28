Halk çözüm arıyor! Cevdet Yılmaz'ın da yazlığının bulunduğu bölgede 5 gündür su yok

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık ve Zeytinlikuyu bölgelerinde 24 Ağustos'tan bu yana süren su kesintisi, yazlıkçıların da yoğun olduğu bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

Sözcü'nün haberine göre yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bölgede, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yazlığı bulunuyor.

İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Canko, "Susuzluk konusunda çok mağdur olduk. Suyu özel şirketin değil belediyenin vatandaşa temin etmesi gerekir. Bu nedenle 10 bin imza toplayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne durumu ilettik. Onların davasının özel şirketle arabulucuda olduğunu biliyoruz. Ancak olan vatandaşa ve buraya tatile gelen binlerce kişiye oluyor. Bir an önce çözüm bulunması gerekir" dedi.

"Bu özelleştirmenin faturası halka kesiliyor"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da firmanın yeterli yatırım yapmadığını belirterek, "Şu anda en büyük sorunumuz Güllük - Kıyıkışlacık Mahallesi'nde. Eskiden bu yana gelen bir sıkıntı var, Güllük ve Kıyıkışlacık'ta. Geçmişte imtiyaz hakkı almış HZR adında bir firma var. Yatırım yaptı deniyor ancak onu da görmüyoruz. Eski Güllük Belediyesi ve Milas Belediyesi'nin çalışmaları var. Yapılan çalışmalarla işi götürmeye çalışıyorlar. Söylüyoruz, sürekli olarak yalan söylüyorlar. Burada kamu yararı var. Burada 15 bin kişi susuz yaşıyorsa bunun sorumlusu ben değilim. Bu özelleştirmenin getirdiği bir fatura. Su hayattır. Masaya yumruğu vurmamız gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmemizi yaptık. Bu haftaki mecliste de gündeme getireceğiz. Bu su sorununun çözülmesi gerekiyor. Yoksa bu sorun devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şirketten "patlak var" açıklaması

HZR Çevre ve Su Yatırımları A.Ş. ise abonelerine gönderdiği mesajda, hattaki arıza nedeniyle su kesintilerinin 29 Ağustos'a kadar süreceğini bildirdi. Şirket, "Güllük isale hattında farklı bir noktada arıza meydana gelmiştir. Yüksek kotlarda yaşayan abonelerimize suyun ulaşması daha uzun sürebilir" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar daha önce de yüksek faturalar ve susuzluk nedeniyle şirketin önünde protesto düzenlemişti.