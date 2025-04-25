Halk panik olmuştu! Antalya ve Muğla sahillerinde görülen köpek balıklarıyla ilgili uzmanlardan açıklama

Antalya ve Muğla sahillerinde köpek balıklarının görüldüğüne dair sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası uzmanlar açıklamalarda bulundu. Görülen balıkların yavru ve zararsız olduğu belirtilirken, bu durumun denizlerin sağlıklı olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

"Yanlış algı oluşturuluyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sosyal medyada Antalya Körfezi'nde balıkçıların paylaştığı köpek balığı görüntülerinin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirtti. Özellikle "Mako" cinsi köpek balığının teknenin sanal çapasına saldırdığı görüntülerin dikkat çektiğini aktaran Gökoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Mako köpek balıkları açık sularda orkinos ve palamut sürüleriyle hareket ederler. Nesli oldukça azalıyor. IUCN'nin tehlike altındaki türler kırmızı listesinde yer alıyor. Bunun nedeni de 3 yılda bir, çok az yavrulamaları ve üzerlerinde çok fazla av baskısı olması."

“Antalya plajlarında risk yok”

Antalya kıyılarında köpek balığı saldırısına dair literatürde herhangi bir vaka olmadığını belirten Gökoğlu, büyük köpek balıklarının kıyıya girmediğini, genç ve yavru bireylerin beslenme amacıyla kıyıya yaklaştığını ifade etti.

"Antalya plajlarında insanlar rahatlıkla denize girebilir. Sosyal medyada bu tür görüntüler paylaşıldığında köpek balıklarının popülasyonunda artış varmış gibi algı oluşuyor. Tam tersi. Türleri çok azaldı. Bu görüntüler izleyenlerde tedirginlik oluşturur. Çok yanlış." dedi.

"Paylaşımlara yapılan yorumlar paniğe neden oluyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz de benzer bir değerlendirmede bulundu. Son 5 yıldır bu mevsimlerde sahil ve denizlerde köpek balıklarının görüldüğüne dair haberlerin geldiğini belirten Filiz, bu durumun sosyal medya paylaşımlarıyla daha çok dikkat çektiğini söyledi.

"Bu konuda biraz daha hassas olunması gerekiyor. Aslında köpek balıkları olması gereken yerlerde yaşıyor ve görülüyor. Şaşıracak bir durum yok." dedi.

“Yavrular meraklı ve zararsız”

Datça ilçesinde görülen köpek balığının da yavru olduğunu belirten Filiz, bu tür bireylerin meraklı oldukları için kıyıya yaklaştıklarını ifade etti.

"Gördüğümüz kadarıyla kıyıya gelen hep yavru köpek balıkları. Küçük boylular. Bir insana öyle çok da zarar verecek durumları da yok." diyen Filiz, deniz canlılarının kıyıya gelmesinin çeşitli sebepleri olabileceğini belirtti.

“Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor”

Filiz, köpek balıklarının görülmesinin aslında deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı:

"Korkmamız yerine köpek balıklarının hâlâ denizlerimizde görülüyor olmasına sevinmemiz gerekir. Bu bize denizlerimizin temiz ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Balık çeşitliliğimizin halen çok iyi olduğunu gösteriyor."

"Kovmak yerine izleyin"

Vatandaşların bu tür durumlarda daha bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Filiz, "Elimize herhangi bir malzeme alıp da kovmaya çalışmak yerine rahatça yüzmesini izleyip bundan keyif alabiliriz. Daha sonra da orayı terk etmesini bekleyebiliriz." dedi.