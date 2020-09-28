Halk TV neden kapatıldı?

28 Eylül 2020

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV için 5 gün ekran karartma cezası verdi. Halk TV'ye uygulanan ekran karartma 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi’ye bağlayan gece 00.00’da başlarken, 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00’a kadar sürecek.

Halk TV'ye verilen cezanın Ayşenur Arslan'ın 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi'ndeki bazı ifadeleri neden olurken, Arslan'ın ifadeleri “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almak” olarak değerlendirildi.

RTÜK'ün kararı sonrasında Halk TV'den yapılan açıklamada, uygulanan cezada ‘Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesinin yer aldığına dikkat çekilerek, “İzleyicilerin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, ‘ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı’ gerekçesiyle cezalandırılıyor” denildi.