Halk TV'deki canlı yayın saldırısında 4 kişi serbest bırakıldı

Halk TV'nin dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde yaptığı, Gökmen Karadağ ile Açıkça programının Muğla Özel yayınına saldırı oldu. Saldırı sonrasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü serbest bırakılırken canlı yayındakilere şişeyle saldırdığı belirlenen Mert Topaloğlu'nun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Saldırının ardından çok sayıda tepki mesajı yayımlandı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Halk TV ekibine yapılan saldırıyı kınadı. Bilgin, gazetecilerin hedef gösterilmesi devam ettikçe saldırıların artmasının kaçınılmaz olduğunu vurgularken, “Saldırganlar cezasız kalırsa hiçbir gazeteci güvende olmayacaktır.” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, canlı yayın sırasında Halk TV ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir.”

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: “RTÜK eliyle halkın haber alma özgürlüğünün sansürlenmeye çalışıldığı bu günlerde, Halk TV canlı yayınının basıldığına üzülerek tanık oluyoruz. Tarihte basını susturmaya uğraşan çok iktidarlar ve çevreler olmuştur; ancak tarihte bunu başarabilen hiç olmamıştır. Basın susturulamaz!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Sansür, tehdit, ceza, RTÜK bildirisi yetmedi şimdi provokatörleriyle Halk TV yayınını basıyorlar; ülke gerçekleri, iktidarın rezillikleri bilinmesin istiyorlar. Korkunun ecele faydası yok, gidicisiniz! Halk TV ekibini geçmiş olsun diliyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Geçmiş olsun. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Günlerdir belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi tahrik etmeye çalışan provokatörler, bu kez de Halk TV’nin İçmeler’deki canlı yayınına saldırarak kendilerini gösterdiler. Bedeli ne olursa olsun halkımıza gerçekleri anlatacağız. Muğla halkı müsterih olsun, yanlarındayız.”

CHP Ankara Milletvekili-TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ali Haydar Hakverdi: “Halk TV, bu halkın kanalıdır. Yayını basarak engellemeye çalışanlar ve azmettiricilerini şiddetle kınıyorum. Susturamayacaksınız! Halk TV ve cesur tüm gazeteciler, gerçekleri konuşmaya ve yazmaya devam edecek.”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “8 gündür yaşadıklarımızı dünyanın duymasına vesile olan yayın organlarından biri olan Halk TV, bu halkın kanalıdır. İçmeler'deki canlı yayını basarak gerçeklerin konuşulmasını engellemeye çalışanları şiddetle kınıyorum.”