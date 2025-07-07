Halk TV'ye verilen karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

Ankara 21. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurdu.

RTÜK’ün bu karara karşı 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

RTÜK'ün Halk TV'nin verdiği 10 gün ekran karartma cezası kanalı tebliğ edilmiş,. 8 Temmuz Salı saat 11:59'da Halk TV 10 günlüğüne karartılmasına karar verilmişti.RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında vermişti.

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecekti.