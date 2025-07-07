Halk TV'ye verilen karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV’ye uygulamak üzere verdiği 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının yaptığı başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece cezanın uygulanması geçici olarak askıya alındı.
Ankara 21. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurdu.
RTÜK’ün bu karara karşı 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.
RTÜK'ün Halk TV'nin verdiği 10 gün ekran karartma cezası kanalı tebliğ edilmiş,. 8 Temmuz Salı saat 11:59'da Halk TV 10 günlüğüne karartılmasına karar verilmişti.RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında vermişti.
Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecekti.