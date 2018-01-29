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Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın acı günü

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın babası Ali Arslan 85 yaşında hayatını kaybetti.

Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın acı günü
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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın babası Ali Arslan, kalp yetmezliği rahatsızlığıyla kaldırıldığı hastanede dün gece vefat etti.

85 yaşındaki Arslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.

Kaynak: AA

Osman Arslan

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