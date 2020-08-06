Halkbank sınav giriş yerleri belli oldu

06 Ağustos 2020

Halkbank tarafından yapılacak Banko Hizmetleri Asistanlığı sınavı yaklaşıyor. 12 Temmuz'da başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyordu. Beklenen haber geçtiğimiz günlerde geldi ve Halkbank sınav yerleri belli oldu. Sınava katılacak adaylar belgelerini "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden alabilecek.

7 Ağustos'a kadar sürecek

Adaylar 3 Ağustos'ta erişime açılan belgelere 7 Ağustos'a kadar ulaşabilecekler. Halkbank sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi'nin sistemine e-posta adresleri ve şifrelerini kullanarak girebilecekler.

Belgesi olmayan sınava giremiyor

Banko Hizmetleri Asistanlığı sınavı için adayların sınav giriş belgelerini ve TCKN bilgisini içeren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport ibraz etmeleri gerekiyor. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar 8 Ağustos'ta yapılacak sınava giremiyor.

İhtiyacın 4 katı çağrılacak

Yapılacak sınavın ardından 60 ve üzerinde puan alan adaylar barajı geçmiş sayılacak. Bu aşamanın ardından en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak ve her il için belirlenen ihtiyacın 4 katı kadar aday sözlü mülakat aşamasına davet edilecek.

Adaylar bu sınav sonucunda Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.